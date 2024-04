Elly Schlein sosterrà la campagna delle primarie di Vito Leccese a Bari

BARI - Venerdì 5 aprile, Elly Schlein sarà a Bari per sostenere la campagna delle primarie di Vito Leccese. L'annuncio è stato fatto dal segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, il quale ha comunicato che Schlein chiuderà la campagna elettorale delle primarie con la sua presenza nella città.La presenza di Elly Schlein a Bari testimonia la sua vicinanza e grande attenzione per la città e per la Puglia. Insieme a Leccese, Schlein racconterà i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e presenterà le proposte per il futuro della città.All'evento saranno presenti anche il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme ai parlamentari pugliesi, al gruppo dirigente locale e a tutti gli iscritti e militanti del Partito Democratico barese.De Santis ha sottolineato l'importanza di partecipare alle primarie il 7 aprile, definendolo una giornata di democrazia e un'opportunità per unire il centrosinistra.