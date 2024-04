Emergenza Radiologia Brindisi, Amati: necessario intervento urgente del Rettore dell’Università di Bari

BARI - Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, ha lanciato un grido d'allarme riguardo alla grave carenza di radiologi nella provincia di Brindisi. Amati denuncia una situazione critica che sta compromettendo l'assistenza sanitaria nei presidi di Brindisi, Francavilla, Fasano e Ostuni.

Secondo quanto riportato da Amati, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) vorrebbe assumere più di 20 specializzandi selezionati con un avviso pubblico, ma si trova impedita da un'azione illegale e inaccettabile: il direttore della scuola di specializzazione non autorizza la sottoscrizione dei contratti di lavoro. Tale autorizzazione, peraltro, non è prevista da alcuna legge.

Di fronte a questa situazione, Amati ha scritto una lettera al Rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, per denunciare l'accaduto e chiedere un intervento immediato. Egli sottolinea l'importanza del ruolo dell'Università e delle scuole di specializzazione nel garantire il corretto funzionamento del sistema sanitario, come previsto dalla legge.

Amati si appella quindi al Rettore affinché intervenga tempestivamente per consentire la sottoscrizione dei contratti e garantire la continuità delle prestazioni sanitarie ai pazienti. Egli sottolinea che la salute è un bene fondamentale per tutti, compresi i politici, i rettori, i burocrati e gli stessi medici, e non può essere messa a rischio da motivazioni oscure e contrarie alla legge.

L'appello di Amati richiama l'attenzione sull'urgenza di risolvere la carenza di personale sanitario e sulla responsabilità delle istituzioni nell'assicurare un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti i cittadini.