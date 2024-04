Il Bari Ottiene il Settimo Pareggio Esterno: 1-1 contro il Modena

Con questo pareggio, il Bari ha raggiunto il quattordicesimo pareggio della stagione e si posiziona al quattordicesimo posto in classifica con 35 punti. La squadra continua a dimostrare una buona tenuta, ma è evidente la necessità di trasformare i pareggi in vittorie per consolidare la propria posizione in classifica e puntare agli obiettivi stagionali.

Questa è stata la prima rete in questo torneo per il difensore dei galletti.Nel finale di partita, al 92', il Modena ha sfiorato la vittoria con uno strizzolo di testa che ha colpito il palo. Nel frattempo, nel Bari ha fatto il suo debutto in Serie B, al 2' del secondo tempo, l'attaccante Davide Colangiuli del 2005, subentrato a Sibilli.