Ex sindaco di Cerignola aggredito nel suo studio legale: denuncerà l'aggressore

CERIGNOLA - Franco Metta, ex sindaco di Cerignola e avvocato di professione, è stato vittima di un'aggressione nel pomeriggio di ieri nel suo studio legale situato nella città di Cerignola, nel Foggiano. Un uomo, descritto come un "vecchio cliente", lo ha aggredito colpendolo alla testa con un bastone.L'aggressione è avvenuta all'interno dello studio legale, quando Metta ha cercato di invitare l'uomo ad uscire. Il colpo ha provocato una ferita alla testa che è stata medicata con quattro punti di sutura presso l'ospedale cittadino.Secondo quanto riportato dallo stesso Metta, l'aggressore aveva precedentemente importunato l'avvocato con aggressioni verbali, ma questa volta ha superato ogni limite arrivando alla violenza fisica.Metta ha annunciato di voler presentare denuncia contro l'aggressore per il gesto compiuto. Nonostante l'accaduto, ha commentato con ironia la situazione dichiarando: "Ho la testa dura".L'episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli studi legali e sulla protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione.Si attendono ulteriori sviluppi sull'indagine e sulle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza di coloro che lavorano nel settore legale.