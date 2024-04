Inaugurata Expolevante 2024: un weekend di tempo libero, sport e smart mobility

11 e 12 aprile: dalle 10:30 alle 20:30

13 e 14 aprile: dalle 10:00 alle 21:00

BARI - Da oggi, giovedì 11 aprile, fino a domenica 14 aprile, i viali della Fiera del Levante ospiteranno Expolevante 2024, una manifestazione dedicata al tempo libero, allo sport e alla smart mobility.L'evento espositivo, organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, è stato inaugurato questa mattina nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte numerose personalità, tra cui il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e l'assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone."Expolevante è al suo rilancio con questa edizione", ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. "La manifestazione mira a coinvolgere giovani e famiglie, offrendo loro la possibilità di trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e delle scoperte. Abbiamo arricchito la nostra offerta commerciale con una vasta gamma di attività, dallo sport alla nautica, dall'arredo esterno al tattoo, dal gaming alle auto elettriche, e molto altro ancora. Expolevante è un evento intergenerazionale che mira a avvicinare il quartiere fieristico al territorio".Dopo il taglio del nastro, i visitatori hanno potuto esplorare gli stand dedicati alle Forze dell’Ordine e al Vintage Market, dove erano esposte auto d'epoca e oggetti rari. Inoltre, è stato inaugurato il villaggio gastronomico 'Tipico', che propone eccellenze del territorio.Nel corso della manifestazione, saranno organizzati eventi serali con musica dal vivo e DJ set, tra cui la partecipazione di artisti come Ginevra Lamborghini, Fata e SLF Group.Expolevante sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:L'ingresso è a pagamento, con tariffe differenziate in base all'età e agli eventi serali. Si consiglia l'acquisto online dei biglietti per evitare assembramenti.Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito www.expolevante.it e seguire gli aggiornamenti sui social media Facebook e Instagram.