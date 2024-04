Giunta approva finanziamento di 71 borse di studio aggiuntive per medici di Medicina generale con fondi PNRR

BARI - La Giunta regionale ha preso una decisione cruciale ieri, deliberando il finanziamento di 71 borse di studio aggiuntive per il concorso di ammissione dei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2023/2026. Questa iniziativa, finanziata con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira ad aumentare il numero di specialisti nel settore dei medici di base per far fronte alle carenze previste dovute ai pensionamenti.In precedenza, sono già stati approvati i bandi per l'ammissione di 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2021-2024, 201 medici per il triennio 2022/2025 e 181 medici per il triennio 2023/2026.La decisione di finanziare 71 borse di studio aggiuntive è stata presa con l'allocazione di risorse assegnate dal D.M. "Salute", in linea con le disposizioni del PNRR. Per ogni ciclo di formazione, la Regione Puglia ha ricevuto una somma di 2.681.512 euro per coprire le borse aggiuntive PNRR rispetto a quelle finanziate con risorse provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale.Attualmente, si sta svolgendo l'attività di monitoraggio e rendicontazione della misura in esame in collaborazione con il Ministero della Salute - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR. L'individuazione dei singoli beneficiari delle borse di studio potrà avvenire solo al termine dei corsi triennali di formazione in Medicina Generale.Questa decisione rientra nell'ambito della realizzazione dell'intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione M6, Componente C2. Investimento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" – Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: "Borse aggiuntive in formazione in medicina generale". Va precisato che le borse di studio per i medici di Medicina Generale sono principalmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, con un contributo supplementare proveniente dal PNRR.