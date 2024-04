Gran Premio di Bari: Riccardo Patrese testimonial dell'edizione 2024

Riccardo Patrese, nato a Padova il 17 aprile 1954, ha avuto una carriera straordinaria non solo in Formula 1 : è stato campione del mondo con i kart, campione italiani ed europeo di Formula 3, ha corso in F1 dal 1977 al 1993, disputando 256 Gran Premi (record rimasto imbattuto per 15 anni), vincendone 6 e fra questi il Gran Premio di Montecarlo del 1982 con la Brabham. E' stato anche un validissimo pilota nel Campionato del Mondo "Sport Prototipi", al volante delle vetture Lancia, vincendo 8 prove e sfiorando la conquista del titolo mondiale nel 1982.





Per sei volte, nel 1980, e dal 1989 al 1993, è stato Campione italiano assoluto di velocità. Il grande pilota padovano darà il via ai principali momenti della rievocazione storica, programmati per sabato 27 e domenica 28 aprile 2024. La sua presenza impreziosirà l'evento motoristico barese inserito nell'ASI Circuito Tricolore che si preannuncia ricco di spettacolarità per la partecipazione di alcuni esemplari appartenenti ai leggendari marchi che hanno fatto e scritto la storia dell'automobilismo italiano e mondiale.

- Sarà Riccardo Patrese il testimonial d'eccezione dell'ottava Rievocazione storica del Gran Premio di Bari in programma nel capoluogo pugliese dal 25 al 28 aprile 2024. L'ufficializzazione del nome dell'ultimo pilota italiano ad aver lottato per il Mondiale piloti di Formula 1 dal 1992 è avvenuta nel giorno del suo settantesimo compleanno e in occasione della presentazione alla stampa della quattro giorni dell'evento motoristico barese.