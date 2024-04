Il video shock: porta lo zio morto in banca su una sedia a rotelle per fargli firmare un prestito

Lei rispose: "Esatto", poi disse allo zio morto: "Se non stai bene, posso portarti in ospedale. Vuoi andare di nuovo in ospedale?' Il video, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra la testa del morto che dondola avanti e indietro, prima che lei gli afferrasse il collo con la mano sinistra da dietro. Lo esortò infine: "Firma qui e smettila di farmi venire il mal di testa".





RIO DE JANEIRO - La donna ha alzato la testa davanti al personale sospettoso che le ha chiesto perché fosse così pallido. A quel punto i dipendenti della banca hanno iniziato a filmare la donna mentre avevano già chiamato un'ambulanza e la polizia. Come si vede nel video, la donna ha usato la mano per tenere dritta la testa del morto e gli ha detto: "Zio, stai ascoltando? Devi firmarlo. Non posso firmare per te." Un impiegato di banca che ha assistito alla scena ha detto alla donna: “Non penso che questo sia legale. Non sembra bello. È molto pallido."