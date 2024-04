Enrico Ruggeri (intervista): 'La musica italiana oggi? Tutti cercano di passare alla cassa più che alla storia'

Sulle pagine del Giornale di Puglia accogliamo Enrico Ruggeri.



Il tuo tour arriva nelle prossime ore a Gallipoli – Teatro Italia – dove porti la tua storia musicale lunga più di cinquant’anni. Cosa si prova dopo così tanto tempo nel ritrovarsi ancora qui oggi?



R: «Innanzitutto tanto piacere. Man a mano che passano gli anni, il piacere di fare concerti aumenta sempre più – forse perché vi è la consapevolezza di avere meno concerti davanti per forza di cose - e quindi te li godi ancora di più. C'è il piacere di ritrovare amici che ti seguono da decenni, che magari nel frattempo prima erano fidanzati, adesso vengono coi figli. Insomma è un rapporto molto stretto con le persone che mi seguono, per cui è la parte più piacevole del mio lavoro».



Chi sono oggi i tanti che ti seguono?

R: «Sono persone che viaggiano controcorrente, sono persone che badano alla sostanza, per cui naturalmente come ti dicevo sono cresciute, magari prima quando avevano vent'anni venivano a dieci concerti in una tournée, magari viaggiavano l'Italia, adesso chissà, hanno figli, impegni, e magari vengono solo quando vado in zona, però è proprio un bel popolo, sono molto orgoglioso di quelli che vengono a vedermi in concerto». La musica italiana negli ultimi anni ha subito inevitabilmente dei cambiamenti, ci sono degli stili che si sono fatti strada, tu stesso all'epoca con “I Decibel” sei stato fautore di un nuovo modo di far musica.R: «È inevitabile che le cose cambino. Mi sembra che in questi anni la parte letteraria della musica sia passata in secondo piano. Se si pensa alla tradizione cantautorale italiana, se si pensa che i testi erano dei manifesti, se si pensa anche alla musica più leggera – Battisti ad esempio che viene cantato ancora adesso in spiaggia – se si pensa a De Gregori e a quelli della mia generazione. Oggi mi sembra che la trovata sia più importante dell'idea».R: «Non si fa musica per fare soldi subito, Giorgio Gaber diceva “c'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa”. E oggi mi sembra che tutti cerchino di passare alla cassa più che alla storia».

R: «È un brano con cui spesso apro i miei concerti, piace molto anche a me. Autobiografico? Meno di altri... Con l'avvento del web tutti parlano a tutti, tutti insultano tutti, tutti esprimono pareri, diciamo che in questo brano c’è dell’ironia, una volta nel far west si diceva “non sparate sul pianista”, adesso tutti sparano addosso a tutti, compresi i cantanti».R: «La critica tutto sommato è stata abbastanza benevola. Forse. Qualche odiatore seriale? Sono uno che prende posizioni. Sono uno che si espone, che pensa. Una cosa non si nasconde. In quel caso, un po’ ti sparano. Però se hai un'idea devi dirla. E soprattutto quelli che vogliono piacere a tutti sono quelli che poi non dicono niente per evitare di sbagliare…».R: «Me lo auguro ma mi sembra un po’ più difficile. Quando si parla di Sarajevo - per motivi storici – parliamo di uno stato che si era frazionato in 1000 pezzi e quindi questi pezzi combattevano tra di loro, ma alla fine tutti volevano occidentalizzarsi, volevano crescere. Alla fine una soluzione si è trovata, oggi mi sembra un pochino più complicato - soprattutto se si parla di Palestina - dove alla fine in un modo o nell'altro si combatte».R: «Quel brano fu è un volo di fantasia, in realtà il portiere di notte della canzone è un portiere di un albergo scadente, di malaffare, - per fortuna vado in alberghi un po’ più belli - però ho immaginato la storia, l’arrivare di notte, ritrovarsi qualcuno che ti organizza la vita e ti dice buongiorno, prego, vada nella 216, le preparo una tisana. Ho esagerato col pensiero e ho pensato “ma pensa se questo portiere si innamorasse di una prostituta e non potesse neanche dirglielo perché quella manco lo vede”? Da lì è nata la canzone».R: «Credo di no. Mi auguro che prima o poi qualcuno faccia un festival compatibile con le mie caratteristiche. Però se i big sono quelli che fanno i numeri su Spotify e non quelli che hanno carriere decennali, mi sarei sentito un po’ a disagio, francamente».R: «Ma sì, a me piace raccontare storie agli altri. Lo faccio con la canzone, ma l'ho fatto anche con i libri, con la radio, con la televisione per cui spero di raccontare altre storie».