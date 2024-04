In Puglia, la formula per vivere meglio e più a lungo

LECCE - Cinque esperienze per quattro principi naturali: freddo, caldo, acqua e luce. Non è una formula matematica bensì la formula del benessere “studiata” dal Longevity Club, il centro di avanguardia dell’Acaya Golf Resort & Spa (LE). Nel cuore del Salento, nell’eccellenza dell’ospitalità firmata Mira Hotels & Resorts, è un luogo dedicato interamente alla salute e alla forma fisica dove riscoprire il piacere di prendersi cura di sé con un approccio olistico all’anti-age. La ricetta? Allontanarsi dallo stress e dalla routine quotidiana e immergersi in un’atmosfera elegante e di assoluto relax: grazie a trattamenti personalizzati, ad un programma scientifico e alle tecnologie selezionate da Rinnova.health, all’interno del Longevity Club è possibile seguire percorsi salute e bellezza attraverso speciali trattamenti, ridurre lo stress ossidativo, trovare un equilibrio ottimale tra benessere fisico e mentale per assaporare il piacere del vivere bene. In un viaggio di 5 “esperienze”.

Esperienza Freddo

Con CRIO TOTAL BODY un incredibile beneficio in soli 3 minuti con il corpo a -140°C, per un effetto anti-age, il miglioramento del tono della pelle, fino alla riduzione di cellulite e alla stimolazione del metabolismo. Un toccasana per gli sportivi ma non solo, con la riduzione delle infiammazioni, del dolore e per un veloce recupero muscolare. Durata trattamento: 3 minuti, prezzo: 49 euro.

Esperienza Body Contouring – EMT

Ovvero il beneficio di 20.000 impulsi in 30 minuti: una carica di energia rimodella il corpo bruciando grassi, “costruisce” massa muscolare e da una sferzata positiva al metabolismo. Non solo benefici estetici, l’Esperienza EMT migliora anche le performance sportive, riduce le infiammazioni muscolari e ha un potente effetto antiagening. Durata trattamento: 30 minuti, prezzo: 90 euro. Sono consigliate almeno 4 sessioni.

Esperienza Rigenera - Galleggiamento asciutto

Venti minuti a gravità zero per una rigenerazione profonda: è un’esperienza di wellness psico-fisico “zerobody” in una vasca dove si è virtualmente immersi in 400 lt di acqua a temperatura a 36ºC. Il corpo resta in sospensione senza peso gravitazionale e senza bagnarsi; il galleggiamento aiuta il rilassamento muscolare, scarica lo stress, toglie ansia e pensieri negativi, donando relax interiore e insieme una ricarica di energia positiva. Durata trattamento 20 minuti, prezzo 35 euro

Esperienza Luce – PBM Mask

Una luce che rigenera ed una energia che trasforma. La fotobiomodulazione è una tecnica all’avanguardia dai potenti effetti antiage: riduce l’infiammazione, stimola la produzione di collagene e di energia. Ma non solo, dona immediata lucentezza e un effetto distensivo del volto. Un altro grande beneficio? Aiuta il sonno, riducendo lo stress e l’ansia. Durata trattamento 30 minuti, prezzo 35 euro

Esperienza Compressione – Compression boots

Passo dopo passo, si ritrova la leggerezza, scoprendo i benefici dei Compression Boots. Grazie a speciali gambali l’efficacia di un massaggio innovativo e unico: oltre al recupero a livello sportivo e muscolare, è ideale per il drenaggio linfatico, per ridurre cellulite, edemi ed aumentare la circolazione sanguigna, portando una ventata di energia e benessere total body. Durata trattamento 30 minuti, prezzo 35 euro