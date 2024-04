Foggia sconfitto dal Monterosi: ultima partita amara al 'Bonolis'

Il Foggia subisce la sua undicesima sconfitta esterna nella trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C, perdendo 1-0 contro il Monterosi al "Bonolis" di Teramo. In un incontro che si è rivelato cruciale per entrambe le squadre, il Foggia non è riuscito a ottenere la vittoria necessaria per concludere la stagione con un risultato positivo.Nel primo tempo, al 4', i giocatori del Foggia vanno vicini al gol con un tentativo di Rolando, ma non riescono a concretizzare l'occasione. Al 13', Santaniello degli ospiti non riesce a centrare la porta con un tiro di destro, mentre al 33' Eusepi del Monterosi sfiora il gol.Nella ripresa, al 29', Vano del Monterosi non riesce a capitalizzare un'occasione di testa, ma al 44' Scarsella decide il match con una girata al volo di destro su cross di Gavioli, siglando la rete decisiva per la vittoria dei laziali.Questa è la sedicesima sconfitta per il Foggia nel girone C di Serie C, che chiude il campionato all'undicesimo posto insieme al Sorrento, entrambe con 48 punti. Per il Monterosi, invece, è la sesta vittoria interna e ottava vittoria nel torneo, nonostante si posizioni al penultimo posto con 35 punti, insieme alla Virtus Francavilla Fontana.Ora il Monterosi si prepara ai play-out per evitare la retrocessione in Serie D, dove affronterà il Potenza in due gare. L'andata si disputerà il 12 maggio a Teramo, mentre il ritorno è fissato per il 19 maggio in Basilicata. Per entrambe le squadre, queste sfide saranno decisive per il futuro nel panorama calcistico italiano, con la speranza di garantirsi la permanenza nella categoria.