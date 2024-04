Incidente a Bitritto: feriti lievi in un incidente tra due auto

BITRITTO - Questo pomeriggio, lungo viale 8 marzo a Bitritto, si è verificato un incidente tra due autovetture, che ha causato ferite lievi a alcuni giovani presenti sul posto.L'evento si è svolto in un incrocio lungo la via principale della città, generando momenti di apprensione e preoccupazione tra i presenti.Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Locale, per garantire assistenza ai feriti e per gestire la situazione sul luogo dell'evento.Fortunatamente, le ferite riportate dai ragazzi coinvolti sono state di lieve entità, ma l'episodio ha comunque generato un clima di tensione nella zona.Al momento, le cause esatte dell'incidente non sono ancora chiare e saranno oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità competenti.