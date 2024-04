Incontro 'I Senza Fissa Dimora: Vite da Sostenere' all’Archivio di Stato di Bari

BARI - Sabato 6 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso l’Archivio di Stato di Bari situato in via Pietro Oreste 45, si terrà il convegno intitolato “I senza fissa dimora: vite da sostenere”. L'evento è stato organizzato dal Comune di Bari in collaborazione con l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, l’Associazione Nazionale Medici Cattolici Italiani (AMCI), il Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari e la sezione di Bari dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, con il patrocinio di diverse associazioni di volontariato.Questo incontro rappresenterà un'importante occasione di dialogo e confronto tra istituzioni e numerose realtà che operano sul territorio, al fine di richiamare l'attenzione e riflettere sulle azioni da intraprendere riguardo al tema delle persone senza fissa dimora, una questione di portata globale.L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Commissione consiliare Cultura e Università del Comune di Bari, Giuseppe Cascella, del direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Adriano Buzzanca, della responsabile dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari, Grazia Andidero, del presidente AMCI sezione di Bari-Bitonto, Michele Montinari, e della presidente della commissione Albo Odontoiatri OMCeO di Bari, Belinda Guerra.Il programma prevede interventi da parte del presidente nazionale AMCI, Filippo Boscia, della presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, Valeria Montaruli, del presidente della Commissione consiliare Welfare del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, della presidente UGCI Bari, Maria Laura Basso, di vari altri rappresentanti di istituzioni e associazioni.Segue un dibattito moderato dalla presidente del Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari, Cristina Maremonti, che coinvolgerà diverse figure e rappresentanti di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza ai senza fissa dimora.Le conclusioni dell'evento saranno affidate a Loredana Battista, consigliera incaricata per le politiche di contrasto all'emergenza sanitaria trasfusionale.L'incontro si pone come un momento di riflessione e di proposta per affrontare con concretezza e sensibilità una problematica sociale di grande rilevanza, offrendo spunti e contributi utili per migliorare le condizioni di vita delle persone senza fissa dimora e promuovere la solidarietà nella comunità.