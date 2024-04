Incidente stradale a Canosa di Puglia: un morto e un ferito

CANOSA DI PUGLIA - Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla provinciale 231, all'altezza di Canosa di Puglia, nel nord Barese, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento del conducente dell'altra vettura coinvolta.Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Ciò che è certo è che due veicoli si sono scontrati frontalmente mentre stavano affrontando una curva.Purtroppo, per l'uomo di 30 anni a bordo di una delle auto coinvolte, l'impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. Il conducente dell'altro veicolo coinvolto è stato soccorso e trasportato in ospedale: fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno attualmente effettuando i rilievi del caso con il supporto dei Carabinieri. La zona è stata interdetta al traffico per consentire l'esecuzione delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.