Incidente sulla SP112 tra Molfetta e Terlizzi: 4 feriti

BARI - Nella tarda serata di ieri, un incidente ha scosso la strada provinciale 112, la quale collega Molfetta e Terlizzi. Due veicoli sono stati coinvolti nello schianto, lasciando un bilancio di quattro feriti.Immediatamente dopo l'accaduto, sono giunte sul luogo dell'incidente tre ambulanze del servizio 118, pronte ad intervenire per soccorrere i feriti. Inoltre, sono stati avvertiti i Carabinieri, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e stabilire le cause dell'incidente.Dei quattro feriti, tre sono stati trasportati presso l'ospedale di Molfetta per ricevere le cure necessarie, mentre il quarto è stato condotto al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti medici.Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardanti le circostanze dell'incidente o le condizioni attuali dei feriti. Le autorità competenti continueranno le indagini per fare luce sulla dinamica dell'evento e accertare eventuali responsabilità.