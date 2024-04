Infortunio al ginocchio per Lameck Banda: stagione finita con il Lecce

L'attaccante zambiano del Lecce, Lameck Banda, ha concluso prematuramente la sua stagione a causa di un infortunio al ginocchio che richiederà un intervento chirurgico per una gonalgia alla rotula destra, considerata alta.Banda è stato costretto a fermarsi il 6 aprile durante la partita contro il Milan, valida per la trentunesima giornata di Serie A, a causa di questo problema fisico. Di conseguenza, non ha potuto prendere parte alla partita del 13 aprile contro l'Empoli, e si prevede che non potrà scendere in campo nelle restanti sei partite della stagione.Questo non è il primo infortunio che ha colpito il calciatore zambiano durante questa stagione. Già a settembre 2023 aveva riportato una contusione a una coscia, ma era rientrato in campo a ottobre. Successivamente, è stato indisponibile da dicembre a gennaio 2024 a causa degli impegni con la nazionale dello Zambia nella Coppa d'Africa, ma era tornato disponibile a febbraio.Nonostante gli infortuni, Banda è riuscito a disputare 21 partite in questa stagione, segnando 2 reti. Si prevede che farà ritorno al Lecce per la prossima stagione ad agosto, una volta completato il periodo di riabilitazione e recupero dall'intervento chirurgico.