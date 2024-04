Squalifica per Riggio: out contro l'Avellino

- Il difensore del Taranto, Cristian Riggio, non sarà disponibile per la partita di domenica 21 aprile contro l'Avellino allo stadio "Iacovone" nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C. La squalifica di una giornata è stata inflitta a Riggio a seguito della sua ammonizione nella partita precedente, vinta 2-1 contro il Monopoli allo stadio "Veneziani" nella trentaseiesima giornata.Riggio, già diffidato, ha ricevuto il decimo cartellino giallo in questa stagione, il che lo esclude automaticamente dalla prossima partita. Al suo posto contro gli irpini giocherà Luciani.Il difensore tarantino rientrerà in campo sabato 27 aprile alle 18:30 contro il Latina allo stadio "Francioni" nella trentottesima giornata.In questa stagione, Riggio ha disputato 23 partite, realizzando una rete. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche per la Viterbese, l'Andria, il Monopoli, il Catanzaro, l'Akragas e il Crotone.