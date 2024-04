Investita una bambina di 6 anni a Bari: dimessa dopo tre giorni di ricovero

BARI - La bambina di 6 anni investita sabato scorso nel quartiere Libertà di Bari è stata dimessa ieri, dopo tre giorni di ricovero presso il reparto di neurochirurgia del Policlinico di Bari. L'incidente è avvenuto all'angolo tra via Principe Amedeo e via Ettore Fieramosca, quando la piccola è stata colpita da una moto.La bambina ha riportato diversi traumi al viso e al torace, e ha subito un'emorragia cerebrale a seguito dell'incidente. Dopo essere stata trasportata d'urgenza al Policlinico, è stata immediatamente ricoverata per ricevere le cure necessarie.Nel frattempo, il centauro responsabile dell'incidente è stato identificato e rintracciato dalle autorità competenti. È stato denunciato per omissione di soccorso, poiché, secondo quanto riferito, non avrebbe prestato assistenza alla bambina dopo l'incidente. Inoltre, la moto utilizzata è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti.L'episodio ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, e le autorità stanno continuando le indagini per fare luce sugli eventi e garantire che giustizia sia fatta per la piccola coinvolta nell'incidente.