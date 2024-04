Israele si prepara all'evacuazione dei civili palestinesi da Rafah

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le forze armate israeliane (IDF) si stanno preparando a evacuare i civili palestinesi da Rafah, la città più meridionale di Gaza, in vista di un'annunciata offensiva. Israele prevede di spostare gradualmente le truppe a Rafah, prendendo di mira le aree in cui ritiene che si nascondano i leader e i combattenti di Hamas.Tuttavia, l'indagine indipendente guidata dall'ex ministro degli Esteri francese Colonna ha dichiarato che lo Stato ebraico "deve ancora fornire prove a sostegno" delle sue affermazioni secondo cui dipendenti dell'Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per gli Aiuti ai Rifugiati Palestinesi) sarebbero membri di organizzazioni terroristiche. Questa dichiarazione solleva ulteriori interrogativi sulle accuse di Israele riguardanti l'associazione di membri dell'Unrwa con organizzazioni terroristiche.Nel frattempo, tensioni si sono acuite tra studenti manifestanti filo-palestinesi e amministratori scolastici in diverse università statunitensi. Lezioni in presenza sono state cancellate e alcuni manifestanti sono stati arrestati. Questi eventi riflettono la crescente polarizzazione e le divisioni riguardanti la questione israelo-palestinese anche al di fuori della regione del Medio Oriente.