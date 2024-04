La 20ª Edizione della Fiera del Disco a Taranto: un weekend di musica e passione per il vinile

TARANTO - Sabato 20 e domenica 21 aprile, gli amanti della musica e dei vinili non possono mancare all'appuntamento annuale con la Fiera del Disco di Taranto, che si terrà presso la Spazioporto della città, con orario continuato dalle ore 10 alle 21.Organizzata da Discordia, questa ventesima edizione della fiera promette di essere un evento imperdibile, che ogni anno attira migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia.La Fiera del Disco di Taranto si distingue quest'anno per essere triplice: oltre agli espositori selezionati provenienti da tutto il paese, che presenteranno una vasta selezione di vinili, CD, cassette e DVD, l'evento sarà anche l'occasione per celebrare il Record Store Day. Questa giornata mondiale dei negozi di dischi, che cade proprio il sabato 20 aprile, porterà importanti novità discografiche, pubblicate per la prima volta in vinile.Ma le sorprese non finiscono qui: durante la due giorni, alcuni dei migliori DJ pugliesi si esibiranno alla consolle, ciascuno con il proprio stile musicale e un'ampia selezione di dischi in vinile. Sarà una full immersion musicale, con supporti fisici, DJ set, gadget musicali come t-shirt, toppe, spille e locandine, il tutto accompagnato dall'ottimo "food & beverage" offerto dallo Spazioporto.L'atmosfera accogliente e festosa dello Spazioporto renderà l'esperienza ancora più indimenticabile per tutti gli appassionati di musica e collezionisti di vinili.Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento unico nel suo genere, dove la passione per la musica e il fascino dei vinili si incontrano in un'atmosfera vibrante e coinvolgente.