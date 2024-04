La Camera di Commercio di Brindisi - Taranto commemora il 79° Anniversario della Liberazione

BRINDISI - Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi - Taranto, Vincenzo Cesareo, insieme al Vice Presidente, Franco Gentile, hanno partecipato questa mattina, su invito del Prefetto di Brindisi, dott. Luigi Carnevale, alla Cerimonia commemorativa del 79° Anniversario della Liberazione, presso il Monumento ai Caduti a Brindisi.Cesareo ha sottolineato l'importanza del 25 aprile come data fondamentale per l'Italia, commemorando la liberazione dall'oppressione nazista e dal regime fascista. Ha espresso l'onore provato dall'Ente camerale nel partecipare alle celebrazioni e nell'omaggiare la memoria dei caduti della Resistenza.Gentile ha ringraziato il Prefetto di Brindisi, sottolineando che è un dovere per tutti celebrare e attuare i valori fondamentali della democrazia in ogni azione, sia privata che pubblica. Ha evidenziato l'importanza di ricordare questi valori insieme alle Istituzioni e alla cittadinanza.La partecipazione della Camera di Commercio alle celebrazioni della Liberazione rappresenta un segno tangibile dell'impegno delle istituzioni e della comunità nel preservare la memoria storica e nel promuovere i valori di libertà, democrazia e solidarietà che hanno caratterizzato quel periodo cruciale della storia italiana.