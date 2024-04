L'A.S.D. Alessano alle finali DCPS di Pisa

. BITETTO - A.S.D. "L'Adelfia " Lecce Four Special di Alessano "stacca il pass" per le Finali Nazionali della competizione DCPS ( Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) in programma a Tirrenia (Pisa) il 18 e 19 Maggio 2024.Sabato scorso, sui campi del Centro Federale Antonio Antonucci di Bitetto, i ragazzi dell'A.S.D. "L'Adelfia" di Alessano guidati dai mister Emanuele Nicolardi, Domenico Franza e il sottoscritto (sono anche presidente dell'A.S.D. "L'Adelfia" di Alessano) si impongono in semifinale per 4 a 2 e poi in finale per 5 a 1 nel Campionato Regionale FIGC di calcio A7 nella competizione della DCPS, rispettivamente contro Elos Bitonto e Delfino Manfredonia.Due vittorie che hanno messo in evidenza tutta la bontà della squadra salentina e che dimostrano la forza di un gruppo solido ed equilibrato in tutti i reparti e ben messi in campo.Quello di sabato è il coronamento di un progetto che parte da lontano che ha laureato la compagine Salentina Campioni Regionali Assoluti, dove A.S.D. "L'ADELFIA " COOP L'ADELFIA di Alessano e U.S LECCE hanno sempre creduto, consci del fatto che lo sport riveste un ruolo importante nello sviluppo fisico, psichico e sociale della persona; consente di approfondire la conoscenza del proprio corpo, delle potenzialità, ma anche dei propri limiti.Lo sport risulta fondamentale per le persone con disabilità: è un’opportunità di crescita e formazione che permette di raggiungere un importante benessere interiore.Adottare pratiche sportive nella terapia è sicuramente utile sia a livello fisico che psicologico: praticare sport aiuta infatti a ritrovare la propria autonomia, realizzarsi a livello sociale e recuperare la mobilità. Queste attività rafforzano l’autostima, oltre ad avere la valenza di un percorso riabilitativo.Ora tutti a Tirrenia per onorare quei colori GIALLO-ROSSI che tanto stanno a cuore a noi Salentini.