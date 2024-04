Importante riconoscimento a padre Gerardo Cioffari, storico della Basilica di San Nicola

- È stato pubblicato il nuovo Bollettino di San Nicola diretto da p. Giovanni Distante o.p., Rettore anche della stessa Basilica, con importanti note relative all’affidamento al Patrocinio di San Nicola, a Isabella D’Aragona nel quinto anniversario della morte, del dibattito di 1250 anni fa relativo al volto di San Nicola, della pace come unità della chiesa, della traslazione delle reliquie di San Nicola nel 1087, della vita della Basilica e della Sagra del nostro protettore che si svolgerà nel prossimo maggio.L’interessante Bollettino pubblica anche la lettera del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, per congratularsi per l’80° genetliaco di padre Rosario Scognamiglio o.p., testimone di numerosi incontri e della sua presenza in Grecia dal 1976 al 2016.Il Bollettino ci informa che Il Maestro dell’Ordine dei Predicatori, fr. Francisco Timoner III o.p., dopo aver esaminato insieme al Consiglio Generalizio la richiesta del Capitolo Provinciale della Provincia di “San Tommaso d’Aquino in Italia”, celebrato nel Convento di Madonna dell’Arco (Napoli), ha conferito in data 25 febbraio 2024 a padre Gerardo Cioffari o.p., eccellente storico della Basilica e della vita di San Nicola, il grado di Maestro in Sacra Teologia.Padre Gerardo Cioffari, membro della comunità domenicana, è responsabile dell’Archivio e della Biblioteca della Basilica. Ha insegnato Storia della Teologia Russa e Storia della Teologia orientale e occidentale all’Istituto Ecumenico di Bari. È autore di numerosi studi, di numerosi testi e ricerche su San Nicola, e sulla Basilica barese. Ha fondato la rivista “Nicolaus”. Sull’Ordine dei Predicatori, a cui appartiene, ha pubblicato “Domenicani nella storia” e “San Domenico”, “La presenza domenicana a Bari”.Complimenti vivissimi a padre Gerardo da parte del “Giornale di Puglia” e di chi scrive, per l’importante riconoscimento.