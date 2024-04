LecceArredo, grande ritorno a Lecce per la 36esima edizione

LECCE - Il Salone Nazionale dell’Arredamento torna in Piazza Palio nella location di Lecce Fiere per un’edizione incredibile. Giunto alla XXXVI edizione, LecceArredo è uno degli eventi del settore più attesi dell’anno: la manifestazione, ormai storica, è sempre al passo coi tempi, anticipa tendenze e stili e apre le porte a innovazione e design presentando le aziende più interessanti del comparto, nuovi e storici espositori. - Il Salone Nazionale dell’Arredamento torna in Piazza Palio nella location di Lecce Fiere per un’edizione incredibile. Giunto alla XXXVI edizione, LecceArredo è uno degli eventi del settore più attesi dell’anno: la manifestazione, ormai storica, è sempre al passo coi tempi, anticipa tendenze e stili e apre le porte a innovazione e design presentando le aziende più interessanti del comparto, nuovi e storici espositori.





Il Salone Nazionale dell'Arredamento promosso dalla EMME Plus Fiere e Congressi di Maurizio e Mauro Nardelli fa ritorno a Lecce, nella maxi struttura di Piazza Palio, dopo qualche anno portando una ventata di freschezza e novità: da venerdì 10 a lunedì 13 maggio 2024 sarà possibile immergersi nella prestigiosa vetrina messa a punto per le aziende del territorio e non, produttori, rivenditori, designer e artigiani.





"Torniamo a Lecce con grande gioia ed entusiasmo – commenta il patron Maurizio Nardelli – Nonostante le difficoltà riscontrate dal 2020, siamo ancora qui, non ci siamo mai arresi, e quest’anno torniamo a Lecce, in piazza Palio, con ancora più novità. Restiamo grati al Quartiere Fieristico di Miggiano per averci ospitati nelle edizioni 2022 e 2023, ma quest’anno torniamo a LecceFiere per rendere il nostro Salone di nuovo grande. Da oltre 30 anni portiamo in fiera le migliori aziende del settore e siamo fieri di continuare a farlo ai massimi livelli, accrescendo sempre di più le nostre presenze".





Evento fieristico di richiamo per tutto il Sud Italia, LecceArredo racconta le novità e le nuove tendenze per la prossima stagione del settore dell'arredamento e del design, d'interni e d'esterni, ma anche complementi d'arredo, tecnologia per la casa, domotica, impianti di ultima generazione, rivestimenti e tessile, pavimenti e infissi, sistemi di illuminazione, sicurezza e luxury. Un modo, quindi, per essere aggiornati e al passo con le new entry del mercato, ma soprattutto un’occasione di riunire in unico accogliente luogo il meglio delle aziende pugliesi che puntano su qualità, artigianato, materiali d’eccezione, e farli conoscere al grande pubblico.





In conferenza, martedì 7 maggio, saranno svelati ulteriori dettagli.





ORARI FIERA:

10 MAGGIO/ Inaugurazione ore 16.30 e apertura fino alle 21.00

11 e 12 MAGGIO/ mattina 10.00-13.00/pomeriggio 16.30-21.00

13 MAGGIO/ ore 10.00-15.00