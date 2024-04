Salento-Libano, un 'ponte' di pace nel nome di don Tonino Bello

TRICASE (LE) - Dal 16 al 23 aprile 2024, un gruppo di tecnici e attivisti provenienti dalla comunità di Tiro in Libano sarà ospite in Salento per effettua-re un periodo di formazione e scambio territoriale. - Dal 16 al 23 aprile 2024, un gruppo di tecnici e attivisti provenienti dalla comunità di Tiro in Libano sarà ospite in Salento per effettua-re un periodo di formazione e scambio territoriale.





La Training Visit rientra nelle attività dell’iniziativa Blue Tyre. Partenariato locale per lo Sviluppo Marino e Costiero Sostenibile, un partenariato territoriale intrapreso dal Comune di Tricase (LE) e dalla municipalità di Tiro (Libano) e finanziato grazie al contributo dell’Agenzia Ita-liana per la Cooperazione allo Sviluppo allo sco-po di contribuire allo sviluppo territoriale so-stenibile dell’area costiera e marittima di Tiro.





Tiro è una città straordinaria, patrimonio Unesco per la sua archeologia, con una Riserva naturale sulla costa ma è anche il principale sito del turi-smo balneare del paese con innumerevoli pressio-ni antropiche sull’ecosistema.





Il progetto prevede il coinvolgimento di partner pugliesi come CTM (Cooperazione nei Territori del Mondo), Magna Grecia Mare, l’Università del Salento e la coop. Naturalia che contribui-scono a fornire equipaggiamenti e competenze per rafforzare la capacità della comunità locale li-banese di affrontare le sfide ambientali e la tutela della biodiversità.





Grazie al contributo della Regione Puglia, inoltre, il partenariato è riuscito ad attivare anche un in-tervento nel campo agricolo della lotta biologica e della fertilità dei suoli coinvolgendo le donne, i rifugiati dal fronte e i lavoratori vulnerabili dell’area.





Negli ultimi due anni i partner salentini hanno la-vorato insieme alle controparti locali nell’individuazione di strategie per rendere com-patibile il modello economico (pesca/turismo/commercio/agricoltura) con la protezione degli ecosistemi, la tutela del patrimonio culturale e na-turale, la salute e il benessere della popolazione.





Purtroppo, a causa della crisi di sicurezza nel Sud del Libano a seguito dell’acuirsi del conflitto israelo-palestinese, gli esperti pugliesi hanno do-vuto sospendere le missioni per potenziare il pro-gramma di training in Puglia e in remoto.





Oltre agli attacchi e ai bombardamenti, in questa fase gli enti pubblici di Tiro si trovano a gestire l’emergenza di circa 27.000 cittadini sfollati che hanno abbandonato le aree di confine e si sono ri-fugiati nelle scuole o nelle altre strutture pubbli-che della città per scampare agli attacchi e atten-dere che la tensione al confine si plachi.





La visita è dunque utile a dimostrare la solidarietà del nostro territorio nei confronti di chi la guerra la vive quotidianamente rafforzando gli storici rapporti tra l’Italia e il paese dei Cedri in un mo-mento particolarmente difficile per il Medio Oriente contribuendo alla costruzione di ponti di dialogo e di pace sulle tracce, sempre vive, dell’esempio di Don Tonino Bello.





MERCOLEDI 17 APRILE ‘24

h. 10:00 – Incontro con il Comune di Tricase – Palazzo Gallone (Tricase)

h. 18:00 – Incontro con il Comune di Alessano – Macurano/Tomba di Don Tonino Bello (Alessano)





GIOVEDI 18 APRILE ‘24

h. 09:30 – Incontro con Regione Puglia e i Co-muni di Calimera e Martignano – Museo di Storia Naturale del Salento (Calimera)





LUNEDI 22 APRILE ’24

h. 9:30 – EVENTO EDUCAMARE - Liberazione Tartarughe Marine (Casalabate) in collaborazione con Ass. Proloco di Casalabate e il Comune di Squinzano

h. 13:00 – Incontro con il Comune di San Cesario di Lecce presso Palazzo Ducale (San Cesario)

