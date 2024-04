Lucera in apprensione per la scomparsa di Anna Maria Veneziano, 19 anni

LUCERA - La città di Lucera è colma di preoccupazione e apprensione per la scomparsa di Anna Maria Veneziano, una giovane di 19 anni che ha fatto perdere le sue tracce da circa due settimane. La ragazza è sparita dal centro educativo dove era ospite, lasciando dietro di sé una serie di domande senza risposta e molta incertezza sul suo destino.Anna Maria è stata descritta dai suoi familiari come una ragazza tranquilla e riservata. La sua scomparsa improvvisa ha scatenato una frenetica ricerca da parte delle autorità locali e delle forze dell'ordine, che stanno mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per ritrovarla al più presto.Ciò che rende particolarmente preoccupante questa situazione è il fatto che Anna Maria è scomparsa senza portare con sé alcun documento, telefono cellulare o i farmaci di cui regolarmente necessita. Questo ha sollevato il timore che possa trovarsi in una situazione di pericolo o che possa aver bisogno di cure mediche urgenti.I familiari della ragazza, insieme ai responsabili del centro educativo, hanno immediatamente denunciato la sua scomparsa alle autorità competenti, sperando che la diffusione della notizia possa contribuire a farla ritornare sana e salva tra le braccia dei suoi cari.La comunità di Lucera si è unita nel sostegno alla famiglia di Anna Maria e nella speranza di vederla tornare a casa il prima possibile. Le autorità continuano a chiedere a chiunque abbia informazioni utili sulla sua scomparsa di contattare immediatamente le forze dell'ordine, assicurando l'anonimato e la riservatezza delle segnalazioni.