Bari, Lacarra (Pd): 'Parole di Emiliano trasformate ad arte. Istituzioni e media come clave contro avversari'

BARI - “Il sospetto che la convocazione del Presidente Emiliano in Commissione Antimafia fosse solo un pretesto per esacerbare ulteriormente i toni della campagna elettorale trova piena conferma dopo le insulse e false accuse di oggi. A quanto pare, Emiliano è “colpevole” di aver chiesto un rinvio di alcuni giorni per evitare la sovrapposizione dell’audizione in Commissione con la discussione sulla mozione sfiducia presentata dalle opposizioni. Una richiesta non solo legittima, ma addirittura tesa a salvaguardare il ruolo e la funzione della Commissione Antimafia, che anche in questa occasione qualcuno vorrebbe usare come tribunale del popolo per inchiodare gli avversari politici. Ciò che è avvenuto questa mattina, poi, lascia a dir poco basiti: alcune agenzie di stampa trasformano consapevolmente le parole di Emiliano per far da megafono alla destra e alla guerriglia scatenata contro il PD pugliese. Se di mezzo non ci fosse la democrazia, ci sarebbe da congratularsi per il copione. E invece si tratta di un'altra vergognosa storia di utilizzo politico del potere come clava contro chi si oppone.” Lo ha detto Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.