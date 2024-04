Maglie: sindaco Toma condanna gli atti intimidatori contro il Comitato del Ministro Fitto

MAGLIE - Il Sindaco di Maglie, Ernesto Toma, ha espresso ferma condanna per gli atti intimidatori perpetrati contro il Comitato del Ministro Raffaele Fitto nel centro della città. Nella notte, ignoti hanno imbrattato le pareti del comitato con scritte minacciose, quali "fascisti al rogo", evidenziando una chiara condanna verso il recente successo elettorale del centrodestra in Basilicata e il buon governo della presidente Giorgia Meloni.Toma ha definito tali gesti come ignobili e vigliacchi, sottolineando che gli autori di tali atti non resteranno impuniti, poiché le forze dell'ordine sono già al lavoro per identificarli. Attraverso un post su Facebook, il Sindaco ha manifestato la sua solidarietà al Ministro Fitto, rappresentando così l'intera comunità di Maglie nel condannare queste azioni riprovevoli.La condanna è stata accompagnata dall'allegato di una foto che documenta gli scritti intimidatori sulle pareti del comitato elettorale, fornendo ulteriori prove dell'atto vandalico commesso nella città salentina.