Martina Franca, lunedì 8 aprile 'Balcone a tre piazze' al Teatro Politeama Verdi

MARTINA FRANCA (TA) - Aprile col botto al Teatro Politeama Verdi di Martina Franca. Lunedì 8 aprile approda sul palco del Verdi "Balcone a tre piazze", con uno straordinario Biagio Izzo e un cast di eccezione che sta riscontrando grande successo in tutte le tappe della tournée 2024, così come anche a Martina Franca dove si va verso il tutto esaurito. La regia è di Pino L'Abbate, mentre le musiche di Antonio Caruso. Ultimi ticket disponibili acquistabili da oggi sino a domenica prossima, dalle ore 17.30 alle ore 21.30 e fino a esaurimento posti.





In "Balcone a tre piazze" l’equivoco la fa da padrone, il surreale è la cornice in cui si svolgono tutti gli eventi e la comicità nasce spontaneamente dall’intreccio delle situazioni e dalla bravura artistica del cast di alto livello.





Siamo a Napoli, è l’antivigilia di Natale e la città si ritrova completamente isolata dal resto del Paese per un’improvvisa bufera di neve. Il tema del surreale si scorge già nella neve che arriva a bloccare la città del sole. Alfredo (Biagio Izzo) e Valeria (Carla Ferraro), sposati ma separati in casa da mesi, sono costretti a rinunciare alle vacanze di Natale a Milano, a casa dei genitori di lei ancora ignari della separazione. Un viaggio che Alfredo ha programmato nei dettagli con l’intento di ricucire i rapporti con la moglie, ma ora saltato per l’interruzione dei collegamenti.





Mentre è solo in casa, sente bussare alla porta-finestra. È Riccardo, l’amante della bella vicina di casa Elis: l’uomo è dovuto scappare sul cornicione a causa del rientro improvviso del marito a causa della bufera. Si può lasciare un uomo infreddolito sul balcone anche se è l’amante del tuo amico vicino di casa? No, è la vigilia di Natale e si è tutti più buoni, Alfredo lo sa e si ritrova a coprire il fuggitivo spacciandolo per suo cugino, anche agli occhi del vicino di casa. E quando sul balcone capita poco dopo anche Ciro, un topo di appartamenti fuggito dalla casa di un altro vicino per non essere scoperto? É Natale per tutti e Alfredo si ritrova a dover accogliere anche un ladro. E così, tra il viavai continuo di personaggi dal balcone e lo sconvolgimento dei piani di tutti che si ritrovano a trascorrere una vigilia di Natale alternativa, emerge la comicità del racconto in cui il surreale acquisisce una vena assolutamente comica. Il lieto fine elaborato da Alfredo è alla portata di tutti: “andrà tutto bene”. Assolutamente imperdibile.





Ingresso ore 20:30, sipario ore 21.