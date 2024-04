LAMEZIA TERME - “Pensiero libero”. Questo il titolo dell’incontro/conferenza stampa che riunisce a Lamezia Terme sabato 6 aprile alle 10.30 al Ristorante/Albergo I Giardini del Novecento in via Riccardo Lombardo gli esperti elettorali della delegazione italiana che hanno potuto seguire dal vivo le recenti operazioni elettorali per le presidenziali nella Federazione Russa.Sarà l’occasione per i giornalisti italiani per approfondire le tematiche riguardanti il voto russo con i testimoni diretti che hanno fatto visita a decine di seggi a Mosca e nel Donetsk, Lugansk e Zaporozhye.La delegazione di diciotto esperti elettorali italiani, individuati dal cavaliere Vito Grittani, ambasciatore A.D. presso il Ministero degli Esteri della Repubblica dell'Abkhazia, è stata in Russia a seguito dell’invito della Camera Civica della Federazione Russa il cui scopo è di “aiutare i cittadini a interagire con i funzionari governativi e le autorità locali al fine di tenere conto dei bisogni e degli interessi dei cittadini, di proteggere i loro diritti e libertà nel processo di definizione e attuazione delle politiche statali e di esercitare il controllo pubblico sulle attività delle autorità esecutive”.Per informazioni e richieste di accredito rivolgersi a Graziarosa Villani al 360/805841.