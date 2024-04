Ostuni, domenica 7 aprile pulizia orti e messa a dimora di erbe spontanee in zona via Salvatore Tommasi

- Con l’arrivo della primavera anche gli orti periurbani medievali di Ostuni prendono forma e colore. Per questo motivo l’ATS Bi-Hortus (con a capo Solequo Coop-Giardini della Grata, insieme a "Istituto Superiore Monnet-Pantanelli", Slow Food "Piana degli Ulivi", Stampa La Natura, Gaia Enviromental Tours & Events e il C.I.Bi. Consorzio Italiano per il Biologico), organizza una mattinata aperta a tutti per domenica 7 aprile.