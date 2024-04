Matteo Berrettini trionfa a Marrakech: ottiene il suo ottavo titolo ATP

matberrettini Ig



FRANCESCO LOIACONO

Matteo Berrettini ha conquistato il titolo nel torneo ATP 250 sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, prevalendo in finale sullo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, con il punteggio di 7-5 6-2, in un'ora e 45 minuti di gioco. Per il tennista romano, ventisettenne, si tratta dell'ottavo titolo in carriera e del primo trofeo vinto nel 2024.Con questa vittoria, Berrettini ha ottenuto 250 punti ATP, portandosi dalla posizione di numero 135 al mondo alla posizione di numero 84 nella Classifica ATP. Un notevole balzo in avanti che riflette la sua forma attuale e il suo impegno sul campo.Prima di Marrakech, Berrettini aveva affrontato una finale sfortunata nel torneo Challenger di Phoenix, in Arizona, dove era stato sconfitto dal portoghese Nuno Borges. Tuttavia, il tennista italiano ha dimostrato grande determinazione e capacità di recupero, rimettendosi in gioco con successo e ottenendo una vittoria importante.Ora, Berrettini si prepara per il prossimo grande appuntamento: il torneo Masters 1000 sulla terra rossa di Montecarlo, che si svolgerà nel Principato di Monaco dal 9 al 14 marzo. Sarà un'opportunità per il tennista italiano di confermare il suo ottimo momento di forma e di competere al massimo livello contro i migliori giocatori del circuito ATP.