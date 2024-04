Nino Frassica con la Los Plaggers Band: una serata di Bagliori al Teatro Radar di Monopoli

Il programma completo è consultabile sul sito www.teatridibari.it

MONOPOLI - Il Teatro Radar di Monopoli accoglierà un evento speciale nella Stagione teatrale 'Bagliori' curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Il 19 aprile alle ore 21, il celebre attore Nino Frassica salirà sul palco insieme al sestetto dei Los Plaggers per offrire al pubblico una serata di divertimento e spettacolo unica nel suo genere.Il nome 'Los Plaggers' nasce dalla fusione tra 'Platters' e 'plagio', suggerendo già l'atmosfera di originalità e reinterpretazione che caratterizzerà il concerto. Oltre cento brani famosi verranno rivisitati e riadattati in chiave comica e musicale da Frassica e dalla sua band, mantenendo intatta l'identità delle canzoni originali ma impreziosendole con tocchi di genialità e humor.Lo spettacolo promette di essere un viaggio emozionante attraverso la storia musicale, con medley dedicati alla musica degli anni '60 e '70, omaggiando grandi artisti come Santana e Battisti. Il pubblico sarà coinvolto attivamente, cantando e partecipando alle performance, creando un'atmosfera di complicità e divertimento grazie alla verve comica inconfondibile di Frassica.La Stagione Bagliori del Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.L'evento non è incluso nell'abbonamento stagionale e i biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Il prezzo è di 40 euro per la platea e 37 euro per la galleria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il botteghino del Radar al numero 335 756 47 88.