'Ogni Altro Suono 2024': esplorare l'arte e la musica nelle periferie culturali

ph: Annaliza Lazoi

CASTRIGNANO DEI GRECI – A partire dal 18 maggio, prende il via la tanto attesa quarta edizione di "Ogni Altro Suono", una rassegna che fonde arte e musica in un suggestivo connubio multidisciplinare. Organizzata con maestria e passione, questa manifestazione, che si protrarrà fino al 21 dicembre presso il Kora - Centro del contemporaneo a Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce, promette di essere un'esperienza ricca di stimoli e ispirazioni.Il tema cardine di quest'anno ruota attorno all'idea di immaginare nuovi modelli e strategie entro le aree marginali e periferiche. Questo non è solo un evento culturale, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti: valorizzare l'arte e la musica come strumenti di trasformazione sociale e culturale, soprattutto in contesti considerati periferici.La direzione artistica è affidata a Donato Epiro, compositore, musicista e biologo pugliese dal profilo poliedrico e dalla sensibilità artistica unica. Già noto per il suo impegno nel mondo della musica folk e per le sue collaborazioni di prestigio, Epiro è il cuore pulsante di questa manifestazione, capace di trasformare un paese della Grecià Salentina in un polo culturale di risonanza internazionale.Il 18 maggio, a partire dalle 21:00, il pubblico sarà deliziato da una serie di performance straordinarie, tra cui quelle di Attila Faravelli, Ryoko Akama e Dafne Vicente-Sandoval, seguite dal concerto dei Radicanto. Questi artisti, insieme a una lista di talenti nazionali e internazionali, tra cui Youmna Saba, Mauro Durante e Justin Adams, Carlos Casas, Lorenzo Senni e molti altri, promettono di offrire spettacoli indimenticabili che mescolano suoni, luoghi e identità in un'esperienza unica e coinvolgente."Ogni Altro Suono" non è solo un festival, ma un laboratorio di idee e visioni che si propone di esplorare i confini dell'arte e della musica contemporanea, trasformando la periferia in un centro pulsante di creatività e innovazione.Questo eccezionale progetto è prodotto da Ramdom con il sostegno del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Unico dello Spettacolo, confermando così il valore e l'importanza dell'arte e della cultura nella costruzione di comunità vivaci e inclusive.: 366 319 9532.