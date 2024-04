Passeggero muore durante un volo Ryanair

TORINO - Doveva essere un evento felice, ma si è concluso in tragedia. Un volo interno in Italia è diventato il palcoscenico di un dramma inaspettato. Un uomo di 33 anni, Giuseppe Stilo, è morto subito dopo il decollo dell'aereo Ryanair del volo da Torino in rotta a Lamezia Terme.L'incidente è avvenuto mercoledì e ha profondamente scioccato sia i passeggeri che l'equipaggio di volo. Pochi minuti dopo il decollo dell'aereo Ryanair, il neo-sposato Giuseppe ha lamentato un malessere. Prima che la moglie incinta, che a causa della disposizione dei posti a sedere sedeva lontano da lui, avesse la possibilità di reagire, Giuseppe ha perso conoscenza.Il pilota ha reagito immediatamente e ha immediatamente avviato il rientro all'aeroporto di Torino. L'aereo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, era di nuovo a terra appena 36 minuti dopo il decollo.