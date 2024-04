Amiu Puglia Spa: Antonella Lomoro nuovo presidente

BARI - Il sindaco ha emesso questo pomeriggio un decreto con cui ha designato il dott. Vincenzo Buono come membro del Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia. Inoltre, in base ai Patti Parasociali stipulati tra i soci Comune di Bari e Comune di Foggia, è stata determinata l'assegnazione delle funzioni di presidente dell'organo amministrativo all'ing. Antonella Lomoro, già membro del CDA. Tali nomine dovranno essere ratificate nell'assemblea sociale successiva.Questi provvedimenti testimoniano l'impegno dell'amministrazione nel garantire un efficace e competente governo dell'AMIU Puglia SPA, un'azienda fondamentale per la gestione dei rifiuti nella regione. La scelta di professionisti qualificati come il dott. Buono e l'ing. Lomoro riflette l'obiettivo di assicurare una gestione trasparente, efficiente e orientata al perseguimento degli interessi della comunità.