Pontus Almqvist squalificato per una giornata: assente contro il Sassuolo

- Pontus Almqvist, attaccante svedese del Lecce, sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Sassuolo a causa di una squalifica di una giornata. La decisione è stata presa dopo che Almqvist, già diffidato, è stato ammonito durante la trentaduesima giornata di Serie A, giocata contro l'Empoli al "Via del Mare".L'assenza di Almqvist sarà sicuramente un colpo per il Lecce, ma il tecnico ha già pensato a un rimpiazzo per il match contro gli emiliani. Sarà Sansone a prendere il suo posto in campo. Tuttavia, i tifosi del Lecce potranno rivedere Almqvist in azione già nella partita successiva, quando il Lecce affronterà il Monza al "Via del Mare" nella trentaquattresima giornata di Serie A, in programma domenica 28 aprile alle 15:00.Nonostante la squalifica, la stagione di Almqvist è stata positiva. Ha disputato 26 partite, realizzando 2 reti, dimostrando di essere un elemento importante per la squadra. La sua carriera lo ha portato a giocare in diversi club, tra cui il Rostov, il Pogon Szczecin, l'Utrecht, il Norrkoping, il Sylvia, il Norrby, il Verbergs Bols e la Nike Academy, accumulando esperienza e mostrando il suo talento in vari campionati.