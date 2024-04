Emmanuele Salines: il goleador del Foggia

Ecco dove e quando ha segnato:





Contro la Turris allo “Zaccheria” nella sesta giornata di andata. A Foggia contro il Messina nella quattordicesima giornata di andata. In casa con il Latina nella quindicesima giornata di andata. Nel match interno con il Monterosi nella diciannovesima giornata di andata. Contro il Brindisi al “Fanuzzi” nella ventisettesima giornata. Nell’incontro con il Picerno allo “Zaccheria” nella trentesima giornata. Contro il Potenza al “Viviani” nella trentaseiesima giornata.

Il talento di Salines non è passato inosservato, tanto che il Foggia lo ha acquistato a luglio 2023 dalla Feralpi Salò. Prima di approdare al Foggia, ha calcato i campi di gioco con l'Ostiamare e il Cosenza, consolidando la sua esperienza e il suo talento nel calcio professionistico. Il talento di Salines non è passato inosservato, tanto che il Foggia lo ha acquistato a luglio 2023 dalla Feralpi Salò. Prima di approdare al Foggia, ha calcato i campi di gioco con l'Ostiamare e il Cosenza, consolidando la sua esperienza e il suo talento nel calcio professionistico.

- Emmanuele Salines, difensore del Foggia, si è rivelato una vera e propria miniera di gol nella stagione calcistica del girone C di Serie C. Con una straordinaria media di 7 gol in 33 partite giocate, ha dimostrato di essere una forza determinante per la squadra.I suoi gol sono stati cruciali in momenti chiave della stagione. Li ha realizzati con precisione e determinazione, contribuendo in modo significativo ai risultati del Foggia.