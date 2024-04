Potentissima, domenica appuntamento in Piazza XX Settembre con MEGA.LAB!

PUTIGNANO - Siamo all’ultimo dei 22 incontri in 30 giorni promossi dalla coalizione POTENTISSIMA che con 7 liste sostiene la candidatura di Michele Vinella a Sindaco di Putignano.Domenica 21 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30, si svolgerà in Piazza XX Settembre “MEGA.LAB!”: un grande laboratorio all’aria aperta, un’occasione di dialogo e confronto vero sulle priorità per Putignano, attraverso un modo nuovo di fare politica, che non è un’idea di comunicazione ma un vero e proprio metodo di lavoro per arrivare alla definizione di un programma che tiene conto delle richieste di chi abita, vive e lavora a Putignano.“Il metodo con cui stiamo lavorando, e che proporremo alla città in caso di vittoria, - spiega Michele Vinella - si fonda sui princìpi che hanno guidato ad esempio la nascita della Costituzione Islandese o la Carta di Roma firmata da oltre 180 città nel mondo, il cui scopo è infatti quello di generare qualcosa di nuovo mettendo insieme punti di vista e priorità differenti e non sempre in accordo. Ad ogni modo, amministrare una città ha spesso poco a che fare con le ideologie di destra o di sinistra, quanto piuttosto con la ricerca di un bene concreto che è quello cittadino. Perché occuparsi di strade da asfaltare o di parchi da manutenere non appartiene a una parte politica o a un'altra. La direzione di sviluppo invece la stiamo scegliendo tutti insieme, confrontandoci fra chi è all’interno della coalizione e con i cittadini e le categorie, proprio grazie a questo modo collaborativo”. E conclude: “Il programma di POTENTISSIMA è una cosa seria. Non sarà frutto di un compromesso interno, sarà un patto con la città intera. Quando dico che a Putignano c'è un nuovo modo di fare politica, intendo proprio questo: il nostro modo di fare politica non è propaganda, ma sostanza”.Domenica 21 l’appuntamento è in Piazza XX Settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, aperto a tutti e tutte coloro che avranno voglia di dialogare e contribuire a quest’ultimo importante passo. Nelle settimane successive, seguirà un lavoro di sintesi e, con la presentazione delle liste, sarà presentato anche il Programma alla città.Per domenica mattina tante le iniziative previste: da attività di coinvolgimento per ogni età alla diffusione di dati di interesse; spazi di lavoro collaborativi e angolo speed-dating con la coalizione di Potentissima. Alle ore 11.00 interverrà il candidato sindaco Michele Vinella per un racconto del lavoro fatto e di ciò che verrà.“Vi aspettiamo numerosi: continuiamo a dare vita a un nuovo modo di fare politica. Che ormai è iniziato e non si ferma più”.Maggiori informazioni sulla coalizione e su singole iniziative sono sempre disponibili e aggiornate sulle pagine social e sul sito di POTENTISSIMA.