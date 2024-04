Pistola puntata in un Pub di Bari: indagini in corso della Polizia

BARI - Due sere fa, attimi di terrore hanno scosso un pub affollato nel quartiere Picone di Bari. La situazione è degenerata quando una pistola è stata puntata contro un cliente, il quale era stato notato mentre parlava con una ragazza. L'incidente ha avuto luogo sotto gli sguardi terrorizzati di diverse persone presenti nel locale.L'accaduto è stato catturato dall'impianto di videosorveglianza del pub, consentendo alle autorità di visionare le immagini e di avviare le indagini. Secondo alcune fonti, i presunti protagonisti potrebbero essere pregiudicati baresi già noti alle Forze dell'Ordine, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.La Polizia ha avviato un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto e identificare i responsabili dell'atto intimidatorio. Si sta lavorando per individuare i motivi che hanno portato alla minaccia armata all'interno del locale pubblico e per assicurare alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di tale gesto.