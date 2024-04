Visita guidata gratuita in occasione della Festa della Liberazione: 'Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli' a Trani

Dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00)

Chiusura: lunedì

Apertura straordinaria per il 25 aprile, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo accesso alle ore 17.00)

Tariffe:

Biglietto intero: 6,00 euro

Biglietto ridotto: 4,00 euro (per minori, studenti, docenti, soci FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e over 65)

L'intera programmazione 2024 è patrocinata dalla Città di Trani - assessorato alle Culture, Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio, PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, TPP Teatro Pubblico Pugliese, Associazione delle Arti ETS, e Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi.



Per ulteriori informazioni, contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044 o via email a info@palazzodelleartibeltrani.it. L'intera programmazione 2024 è patrocinata dalla Città di Trani - assessorato alle Culture, Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio, PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, TPP Teatro Pubblico Pugliese, Associazione delle Arti ETS, e Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi.Per ulteriori informazioni, contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044 o via email a info@palazzodelleartibeltrani.it.

TRANI - In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) offre una visita guidata gratuita alla mostra "Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli". L'evento, che avrà inizio alle ore 11:15, permetterà al pubblico di esplorare l'esposizione con una guida d'eccezione, senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto d'ingresso.L'esposizione, inaugurata lo scorso 26 marzo, ospita 82 foto di Giuseppe Cavalli, tra ritratti, paesaggi e nature morte, di cui 32 vintage. Realizzata in collaborazione con l'Archivio Eredi Giuseppe Cavalli e con il contributo di Alessia Venditti, dottoranda di ricerca UNIUD, la mostra celebra il prestigioso artista nato 120 anni fa a Lucera.Le opere di Cavalli, esposte nelle sale del piano nobiliare del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani, saranno visitabili fino al 31 maggio 2024. Si tratta della prima esposizione dedicata a Cavalli in Puglia dopo 41 anni, rappresentando un'occasione unica per conoscere e apprezzare il lavoro di questo caposcuola della fotografia italiana del dopoguerra.La mostra intende ripercorrere le tappe fondamentali dell'esperienza artistica di Cavalli, evidenziando il suo contributo alla fotografia come forma d'arte e alla promozione culturale insieme ad altri protagonisti del suo tempo.I posti per la visita guidata sono limitati e si consiglia la prenotazione al numero 0883 500044 o via email a info@palazzodelleartibeltrani.it.Il biglietto d'ingresso alla mostra permette anche di visitare le collezioni custodite a Palazzo Beltrani e la Pinacoteca "Ivo Scaringi".