'Progetto Itaca Lecce', Natascia Mariano Mariano è la nuova presidente

LECCE - Natascia Mariano Mariano, chirurgo e medico estetico, è la nuova presidente di Progetto Itaca Lecce. E' stata eletta nei giorni scorsi dal consiglio direttivo dell'associazione in seguito alle dimissioni di Felicia Giagnotti.





Progetto Itaca Lecce, com’è noto, è un'organizzazione di volontariato attiva in città dal 2016 per dare sostegno a persone con disagio psichico, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, e alle loro famiglie. Tra i suoi servizi gratuiti ci sono corsi di formazione per volontari, per familiari di persone con disagio psichico (anche tenuti da familiari formati), corsi rivolti a persone che soffrono di disturbi psichiatrici tenuti da persone anch’esse con disturbi adeguatamente formate, gruppi di auto-aiuto, una linea telefonica d’ascolto, progetti di prevenzione per le scuole. Club Itaca è infine il centro per il reinserimento socio-lavorativo di persone con una storia di disturbo psichico.





"Sono molto onorata di essere stata eletta presidente di Progetto Itaca Lecce" commenta la neo presidente "Siamo convinti che il volontariato debba integrarsi con le istituzioni cittadine e le realtà sanitarie. Continuerò infatti a lavorare nel solco di quanto già fatto finora dall’associazione grazie al lavoro di un team fantastico, artefice di importanti reti di relazioni che mi auguro possano contribuire sempre più alla realizzazione dei nostri obiettivi".