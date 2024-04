Ragazzo di 14 anni scomparso nel Brindisino: le ricerche sono in corso

BRINDISI - Da lunedì sera, si sono perse le tracce di Giorgio Tesse, un adolescente di 14 anni residente ad Andria. Il giovane si trovava presso una comunità educativa a Latiano quando, due giorni fa, ha improvvisamente fatto perdere le proprie tracce. Secondo le informazioni disponibili, sembra che il ragazzo sia stato avvistato nella giornata di martedì nei pressi della stazione di Brindisi.Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche, affidate ai carabinieri, e hanno attivato la rete di ricerca dei minori scomparsi, coordinata dalla prefettura di Brindisi. Anche il Comune di Andria si è prontamente attivato per contribuire alla ricerca del giovane, diffondendo le informazioni utili per agevolare le ricerche.Si invitano tutti coloro che abbiano notizie su Giorgio Tesse a mettersi in contatto con le forze dell'ordine, al fine di fornire qualsiasi informazione che possa contribuire al ritrovamento del ragazzo. La collaborazione della comunità è fondamentale in situazioni simili, e ogni segnalazione può essere di grande aiuto per riportare il giovane sano e salvo alla sua famiglia.