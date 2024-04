Rapina a Fasano: colpo notturno in resort di lusso a pochi passi dal G7

FASANO - Nella notte scorsa, un resort ubicato in contrada Coccaro a Fasano, provincia di Brindisi, è stato teatro di una rapina. Il fatto è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo dove, tra il 13 e il 15 giugno prossimi, si terrà il G7 presso Borgo Egnazia. Secondo quanto riportato, almeno tre individui con il volto occultato da passamontagna e armati di pistola hanno fatto irruzione nel resort, minacciando il personale della reception.I malviventi hanno ottenuto l'accesso alla cassaforte del lussuoso albergo, da cui hanno prelevato del denaro. Al momento, il valore del bottino è ancora oggetto di stima da parte delle autorità competenti. Dopo il colpo, la banda si è dileguata a piedi nelle immediate vicinanze della struttura, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un'auto.Le indagini sull'episodio sono state affidate ai Carabinieri, i quali stanno esaminando anche un possibile tentativo di rapina avvenuto sempre la scorsa notte, in un altro resort situato tra le province di Brindisi e Bari. La polizia sta analizzando ogni dettaglio per risalire agli autori di entrambi gli eventi criminosi e garantire la sicurezza della zona, specialmente in vista del prossimo G7.