Partecipazione Record per l'Apulia Film Fund: 109 progetti candidati per esplorare le bellezze della Puglia

BARI - La Puglia si conferma una delle destinazioni più ambite per le produzioni cinematografiche e televisive, grazie ai suoi scenari mozzafiato e alla presenza di professionisti del settore, supportati dalle opportunità offerte da Regione Puglia e Apulia Film Commission per attrarre registi e produttori.All'inizio del 2024, l'Avviso "Apulia Film Fund" ha visto la partecipazione di ben 109 produzioni audiovisive, che spaziano tra tutte e cinque le categorie di opere finanziabili. Tra queste, si contano 33 lungometraggi, 4 serie TV, 25 documentari, 10 progetti di animazione (tra cui lungometraggi e serie) e 37 cortometraggi. Complessivamente, i progetti candidati all'Apulia Film Fund hanno richiesto un contributo pari a 18.507.705,07 euro, con una ricaduta economica diretta sul territorio stimata in 42.329.352,75 euro.Tra le produzioni audiovisive candidate, spiccano importanti progetti che vedono la partecipazione di noti registi e attori nazionali e internazionali, esordi cinematografici di rilievo, nuove serie TV e, soprattutto, un forte impegno nel raccontare storie legate al territorio pugliese.L'entusiasmante risposta alla chiamata dell'Apulia Film Fund testimonia il grande interesse e l'entusiasmo del settore per esplorare le ricchezze della Puglia e sfruttare al meglio le risorse offerte dalla regione per la realizzazione di nuovi progetti audiovisivi.