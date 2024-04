Romito: 'Qualità e rappresentatività al centro della formazione delle liste per le elezioni a Bari'

BARI - Fabio Romito, esordiente come candidato sindaco del centrodestra a Bari, ha recentemente sottolineato l'importanza di garantire alla città liste e un consiglio comunale di alta qualità in vista delle prossime elezioni amministrative.Romito ha espresso fiducia nel progresso della formazione delle liste, ma ha enfatizzato che il punto cruciale è assicurare alla città una rappresentanza adeguata e di qualità. "Dopo tutto quello che è successo, Bari ha bisogno di un consiglio comunale all'altezza della sfida che aspetterà la nostra città", ha dichiarato. "Noi ci teniamo a garantire a Bari un consiglio comunale adeguato, all'altezza, preparato e soprattutto onesto. Questo è il faro che ci sta guidando".Contrapponendosi al criterio quantitativo, Romito ha sottolineato l'importanza della qualità nella selezione dei candidati. Ha annunciato che nelle liste saranno inclusi rappresentanti provenienti da varie sfere della società, tra cui il terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, lo sport e le professioni. Ha inoltre assicurato una presenza significativa di donne, manifestando orgoglio per questa scelta inclusiva."Intendiamo rappresentare in Comune e nel consiglio comunale di Bari tutte le anime della nostra città, molte delle quali in questi ultimi vent'anni non sono state ascoltate", ha proseguito Romito. "Il nostro compito sarà rimetterli al centro dell'azione politica del consiglio comunale e della futura giunta".Con questa visione orientata alla qualità, alla rappresentatività e alla volontà di ascoltare tutte le voci della comunità, Romito si prepara a guidare il centrodestra nella sfida elettorale a Bari, con l'obiettivo di portare la città verso un futuro migliore e più inclusivo.