Concerto 'In Europa… dal nuovo mondo' a Taranto: un’esclusiva di ArmoniE di Primavera

TARANTO - La rassegna musicale regionale itinerante “ArmoniE di Primavera” arriva a Taranto con un evento esclusivo che promette di incantare il pubblico con prestigiose esibizioni. Diretta dal Maestro Palma di Gaetano e giunta alla sua decima edizione, questa rassegna offre un programma ricco di nove concerti di vario genere che si svolgeranno in suggestive location distribuite nelle province pugliesi.Il prossimo appuntamento, dal titolo “In Europa …dal Nuovo Mondo”, avrà luogo presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto, con ingresso gratuito, alle ore 19 di lunedì 22 aprile. Protagonisti della serata saranno la talentuosa violinista britannica Miriam Davis e il rinomato pianista e compositore statunitense Michael Bulychev-Okser.Il programma del concerto prevede due eccezionali brani eseguiti da entrambi gli artisti: la Sonata per violino n. 3 in minore, op. 45 di Edvard Grieg e il Caprice d'après l'étude en forme de valse de Saint-Saëns di Eugène Ysaÿe. Successivamente, Michael Bulychev-Okser si esibirà in tre brani per pianoforte solo di Fryderyk Chopin: la Ballata n. 1 in sol minore op. 23, la Fantasia-Improvvisa op. 66 e lo Scherzo n. 2 op. 31.Il concerto si aprirà con le brillanti esibizioni dei giovani talenti locali: la violinista Clarissa Spagnulo e il pianista Domenico Traversa, studenti dell’I.C. “Pignatelli” di Grottaglie e guidati rispettivamente dalle docenti Gabriella Pastore e Giovanna Capone.In questa occasione, il prestigioso Palazzo di Città ospiterà anche la mostra ceramica de “La Terra Incantata”, curata dai fratelli Donatello e Giovanni Spagnulo, artigiani che da oltre 20 anni a Grottaglie producono oggetti in ceramica di alta qualità, con l'intento di coniugare la tradizione pugliese con un approccio innovativo.Michael Bulychev-Okser, pianista di fama internazionale, e Miriam Davis, violinista britannica, porteranno il loro virtuosismo e la loro sensibilità artistica sul palco di Taranto, promettendo un'esperienza musicale indimenticabile per tutti gli appassionati presenti.“ArmoniE di Primavera” continua così a contribuire alla crescita culturale e turistica della regione, offrendo un’opportunità unica di apprezzare la musica di alta qualità in scenari suggestivi e affascinanti.