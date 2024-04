Ruud, De Minaur e Popyrin vincono nel secondo turno del Torneo Masters 1000 di Montecarlo

Rolex Monte-Carlo Masters

- Nel secondo turno del torneo Masters 1000 sulla terra rossa di Montecarlo, diversi giocatori si sono qualificati per gli ottavi di finale con prestazioni impressionanti.Il norvegese Casper Ruud ha dominato il campo contro il cileno Alejandro Tabilo, vincendo con un netto 6-2, 6-4 e assicurandosi un posto negli ottavi di finale.L'australiano Alex De Minaur ha dovuto lottare duramente contro l'olandese Tallon Griekspoor, perdendo il primo set 2-6 ma rimontando con un 6-2, 6-3 nei due set successivi, assicurandosi così la vittoria e il passaggio al turno successivo.Un'altra vittoria è stata ottenuta dall'australiano Alexei Popyrin, che ha sconfitto il russo Andrej Rublev con un punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e quaranta minuti di gioco.Anche il russo Karen Khachanov ha dovuto sudare per ottenere la vittoria contro l'argentino Francisco Cerundolo, vincendo infine con un punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.Il russo Daniil Medvedev ha mostrato il suo talento nel suo match contro il francese Gael Monfils, vincendo con un solido 6-2, 6-4.Il greco Stefanos Tsitsipas ha dominato l'altro argentino Tomas Martin Etcheverry con un impressionante 6-1, 6-0, dimostrando di essere in grande forma.Infine, il polacco Hubert Hurkacz ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista Agut con un punteggio di 7-5, 7-6.Con queste vittorie, Ruud, De Minaur, Popyrin e gli altri giocatori avanzano agli ottavi di finale del torneo, pronti a continuare la loro corsa verso il titolo.