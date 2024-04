Salvini: 'Lega pronta a offrire nomi di alto livello per il centrodestra a Bari e in Puglia'

BARI - Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha delineato la strategia della Lega per le prossime elezioni comunali e regionali in Puglia durante l'evento 'Volare Italia' organizzato dal partito a Bari. Salvini ha sottolineato l'importanza dell'unità e della collaborazione nel centrodestra, evidenziando l'intenzione della Lega di offrire candidati di assoluto livello per portare avanti un cambiamento dopo anni di amministrazioni guidate dal Partito Democratico."Come Lega offriamo al centrodestra nomi di assoluto livello e poi c'è una squadra, lavoreremo di squadra", ha affermato Salvini. "Stiamo lavorando come Lega e come centrodestra per dare la possibilità di cambiare dopo tanti anni di Emiliano e di Decaro sia in Comune sia successivamente in Regione".Salvini ha criticato l'attuale parabola politica del Partito Democratico, sostenendo che le amministrazioni guidate da Emiliano e Decaro stiano politicamente giungendo al termine. Ha inoltre evidenziato le divisioni interne tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, contrapponendole all'unità e compattezza del centrodestra a Bari e in Puglia.Sulla scelta del candidato sindaco per il centrodestra a Bari, Salvini ha dichiarato che la Lega dispone di uomini e donne in grado di assumere la leadership della città, ma ha preferito non fare nomi in questa fase. "Non faccio nomi e cognomi, abbiamo diverse proposte e daremo il nome del candidato a giorni", ha affermato Salvini, sottolineando che la legge prevede il deposito delle liste e la presentazione dei candidati a breve.