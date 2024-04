Sciopero e sit-in per la chiusura dell'IperSimply al centro commerciale Bariblu

BARI - La decisione di chiudere i battenti dell'IperSimply, collocato all'interno del centro commerciale Bariblu, ha scatenato una giornata di sciopero indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. La vertenza, che coinvolge direttamente 60 dipendenti a rischio, ha portato alla programmazione di un sit-in che si terrà oggi dalle 13 alle 16 all'esterno dello stesso centro commerciale.La questione è emersa alcuni mesi fa, quando l'Apulia Distribuzione ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di affitto in scadenza a fine marzo e di chiudere il punto vendita. Secondo quanto riportato dal segretario della Fisascat Cisl Bari, Michelangelo Ferrigni, è emersa la necessità di chiarezza da parte delle parti coinvolte. "Alla fine i lavoratori rischiano di restare stritolati senza alcuna responsabilità", ha dichiarato Ferrigni.Le trattative sono state avviate in seguito all'intervento sindacale unitario, tuttavia i nodi principali da sciogliere sono due: i canoni di affitto ritenuti troppo alti da Apulia Distribuzione e la sorte dei lavoratori. L'IperSimply ha proposto una retrocessione di ramo d'azienda, ma questa ipotesi è stata rigettata da Blu Apulia, che sembra interessata solo alla licenza di affitto. Nel frattempo, alcuni reparti dello store hanno già iniziato lo smantellamento, con la chiusura della macelleria.La chiusura del punto vendita rappresenterebbe non solo una perdita significativa di posti di lavoro per la comunità, ma anche un duro colpo per i lavoratori e le loro famiglie. Nonostante Apulia Distribuzione abbia espresso la possibilità di ricollocare alcuni dipendenti in altri punti vendita, non è chiaro cosa accadrà ai restanti 60 lavoratori coinvolti.La Fisascat condanna fermamente lo scontro tra Blu Apulia e Apulia Distribuzione, evidenziando come le decisioni aziendali mettano spesso il profitto al di sopra del benessere dei dipendenti. Si auspica che entro il 30 aprile si possa trovare una soluzione che permetta il mantenimento dell'attività dell'ipermercato all'interno del centro commerciale, nell'interesse di entrambe le società coinvolte e della comunità locale.